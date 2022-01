Raser in Ommersheim : Mit Tempo 80 durch Ommersheim

Ommersheim Mitglieder der Freien Wählergemeinschaft haben die Geschwindigkeitsanzeigetafeln ausgewertet.

Bei der Auswertung zweier installierten Anzeigen durch Vertreter der Freien Wähler in der Saarbrücker Straße in Ommersheim kamen erschreckendeZahlen heraus. Mit durchschnittlich mehr als 80 Kilometer pro Stundefahren Autos durch die Wohnbebauung in der Saarbrücker Straße. Bei der letzten Auswertung der digitalen Daten der Geschwindigkeitsanzeigetafeln war „trauriger“ Spitzenreiter ein Verkehrsteilnehmer, der am 24. Dezember am frühen Nachmittag mit Tempo 132 in den Ort im Bereich der Naherholungsanlage in Ommersheim, gefahren war. „Es ist davon auszugehen, dass es nicht der Weihnachtsmann war. Man kann diesbezüglich nur den Kopf schütteln, wie respektlos manche Verkehrsteilnehmer sich im innerört-lichen Straßenverkehr benehmen“, so Friedbert Berresheim und GerhardHartmann, die sich um die technische Betreuung der Mess-Anlagen ehrenamtlich kümmern. Hartmann, der Vorsitzende der Freien Wähler (FWG) Ommersheim und Mitglied im Ortsrat, führt weiter aus: „Man sieht auf der Straße deutlich den Egoismus der Menschen.Tendenz steigend!“