Hochwasser-Vorsorge in Bliesmengen-Bolchen : Kritik am Starkregen-Management

Timm Braun, Ortsvorsteher von Bliesmengen-Bolchen. Foto: Peter Gaschott

Bliesmengen-Bolchen Bliesmengen-Bolchens Ortsvorsteher Timm Braun (CDU) ist mit der Darstellung der Mandelbachtaler Gemeindeverwaltung zu Hochwasser-Vorsorge-Maßnahmen nicht einverstanden. Er wirft Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) Zögerlichkeit vor.

Im Frühsommer des vergangenen Jahres hätten sich, so Braun, zweimal Bürger hilfesuchend an ihn gewand. Auf der Bliesransbacherstraße habe das Wasser knöchelhoch auf der Fahrbahn, in der Bliestalstraße knietief an den Garagentoren gestanden. Aus den Einläufen sei das Wasser wie aus einem Brunnen gesprudelt. „Ich konnte nach dem zweiten Starkregenereignis im Juli schließlich am nächsten Tag einen Vor-Ort-Termin mit der Bürgermeisterin erwirken, bei dem sie den Betroffenen einen zeitnahen Termin versprach“, schildert Braun die damaligen Ereignisse. Auf diesen Mitte Juli zugesagten Termin warteten die Betroffenen seitdem frustriert. Der Vor-Ort-Termin mit der Bürgermeisterin habe sich, so sei ihm von der Gemeindeverwaltung mitgeteilt worden, ständig auf Grund von Analysen und Vermessungen der Kanäle verschoben. Ende Oktober habe er auf erneute Anfrage ein Schreiben der Bürgermeisterin erhalten, das er dann den betroffenen Bürgern weitergeleitet habe.

Erst nach langer Zeit und großem Aufwand habe nun in dieser Woche der Vor-Ort-Termin mit der Bürgermeisterin stattgefunden. Bei diesem Termin sei zwar die Situation bei einem betroffenen Blies-Anrainer beschrieben worden, die Ängste und Verärgerung aller Bürger sei in der Berichterstattung aber nicht wiedergegeben worden. Es sei das Bild einer Bürgermeisterin gezeigt worden, die die Starkregen-Ereignisse voller Elan anpacke. Das werde von den Betroffenen und ihm selbst jedoch anders gesehen, so Braun. 2018 seien mehrere Orte im Mandelbachtal, besonders die Ortsteile Bebelsheim und Bliesmengen-Bolchen mit Gräfinthal von Starkregenereignissen betroffen gewesen. Seitdem drängten die Ortsräte, der Gemeinderat und im Besonderen die CDU-Gemeinderatsfraktion auf die Erstellung eines Starkregenkonzeptes für die Gemeinde. Nach mehrmaligem Anmahnen und zwei Jahren Amtszeit der Bürgermeisterin sei aber erst in der Gemeinderatssitzung am 22. September 2021 der Auftrag zur Erstellung eines Hochwasser-und Starkregen-Konzeptes vergeben worden.

Zumindest habe beim jüngsten Vor-Ort-Termin eine Stelle als neuralgischer Punkt identifiziert werden können. Eine Idee zur Verbesserung habe Helga Bähr von den Technischen Werken Mandelbachtal (TeWeMa) allerdings bereits im Sommer gehabt: eine Verlängerung eines Regenwasserkanals direkt in die Blies. „Allerdings möchte man nun das Gutachten des Sachverständigen abwarten, um weitere Schritte einzuleiten. Zudem sollen noch weitere Gespräche mit den Bürgern in der Bliesransbacherstraße stattfinden. Hier wurden schon Schäden festgestellt und eine Kanalsanierung in Auftrag gegeben. Dies wurde auch schon im alten Jahr durch den Ausschuss des Gemeinderates bewilligt. Ich hoffe deshalb im Bereich der Bliesransbacherstraße auf eine schnelle Lösung“, so der Ortsvorsteher. Warum man allerdings den Termin mit dem Sachverständigen nicht bereits im Sommer gemacht oder der Einschätzung von Helga Bähr vertraut habe, bleibe für ihn offen. Dann wäre aus seiner Sicht auch vielleicht für die Bliestalstraße schon eine Lösung in Sicht.

Starkregen-Ereignisse wie hier im Dezember 2019 in Gräfinthal haben die Rufe nach einem Vorsorge-Konzept laut werden lassen. Foto: BeckerBredel