Adventsfensteraktion in Bebelsheim : Erfolgreiche „ausgefallene“ Adventsfensteraktion für Flutopfer

Bebelsheim 3157,63 Euro hat die Dorfgemeinschaft Bebelsheim mit viel Kreativität für die Hochwasserhilfe Marienthal im Ahrtal zusammengetragen.

Mit einem Erlös von 3157,63 Euro hat sich die Dorfgemeinschaft Bebelsheim wieder eindrucksvoll dafür eingesetzt, anderen in Not geratenen Menschen zu helfen. Das ist das Ergebnis der Adventsfensteraktion, die am Heiligabend in der Pfarrkirche endete, und zu der auch eine anonyme Einzelspende von 1000 Euro gehörte. Ortsvorsteher Bertram Nagel teilte mit, dass das Geld der Hochwasserhilfe Marienthal im Ahrtal zugutekomme. Dabei war das Vorhaben, bei dem im Dezember an allen Tagen bis zum Heiligabend ein Fenster geöffnet werden sollte, von der Corona-Pandemie und ihren Beschränkungen „torpediert“. Bis Mitte November seien die Vorbereitungen zur zweiten Aktion noch planmäßig verlaufen, alle Fenster vergeben. Doch dann, so Nagel, stiegen die Coronazahlen, die Omikron-Variante war im Anmarsch. Deshalb musste man sich den Gegebenheiten anpassen, die gemütlichen Treffen allabendlich vor den Häusern und auf Plätzen absagen. Dort sollte während eines kleinen adventlichen Programms mit Liedern, Geschichten, Gedichten oder der ein oder anderen kulinarischen Köstlichkeit ein Gegenentwurf zur vielerorts herrschenden vorweihnachtlichen Hektik geschaffen werden. Auch in der „abgespeckten Version“ brachten sich neben den vielen Einzelpersonen mit kreativen und lustigen Ideen unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend am Nikolausabend auf dem Spielplatz ein, wo normalerweise traditionell der Nikolaus erschienen wäre. Auch die Feuerwehr war am Feuerwehrgerätehaus mit einem Nikolaus unter Atemschutz beim Löschen eines Brandes vertreten und der Ortsrat auf dem Dorfplatz in der weihnachtlich geschmückten Dorfplatzhütte. Der Karnevalverein und der Jugendclub schmückten jeweils Fenster am Dorfgemeinschaftshaus mit passenden Motiven ihres Vereinslebens. Der „lebendige Adventskalender“ feierte 2019 auf Anregung des damals neu gewählten Ortsvorstehers Premiere und brachte damals für die Aktion Sternenregen von Radio Salü 8172 Euro. 2020 fiel das Vorhaben der Corona-Pandemie zum Opfer.