Gemeinderat Mandelbachtal : Proteste vor dem Rathaus in Ormesheim

Mandelbachtal SPD, Grüne und Freie Wähler schaffen in Mandelbachtal die Grundlage für eine Bürgerbefragung.

Der Gemeinderat Mandelbachtal hat am Mittwochabend bei seiner Online-Sitzung mehrheitlich den Weg für eine Satzung freigemacht, die Bürgerbefragungen zu Sachthemen ermöglicht. An deren Votum ist das Gremium allerdings nicht gebunden. Dafür stimmten geschlossen die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FWG sowie das Mitglied der Linken. Die CDU konnte sich mit ihrer Ablehnung nicht durchsetzen.

Mit einer weiteren Abstimmung wurde auch der Weg für eine erste Bürgerbefragung zum Thema erneuerbare Energien in der Gemeinde frei. Auch hier war das Abstimmungsverhalten im Ergebnis identisch. Das Ganze soll zusammen mit der Landtagswahl am 27. März stattfinden. Ein Großteil der Fragestellung betrifft hierbei auch das hochsensible Thema mögliche Windkraftanlagen auf dem Allenberg von Bliesmengen-Bolchen.

Begleitet wurde die Sitzung, die live per Videostream ins Ormesheimer Rathaus übertragen wurde, von zahlreichen Unmutskundgebungen protestierender Bürger. Diese stammten größtenteils aus dem Raum Bliesmengen-Bolchen und dem benachbarten Frankreich. Rund 150 Menschen, laut der Bürgerinitiative Bliesmenger Gegenwind, konnten nicht mehr ins Rathaus, wurden somit ausgeschlossen. Eine Zahl, die Hauptamtsleiter Sven Illig nicht bestätigte. Er kam auf rund 100 Personen vor dem Rathaus. Ein Großteil verfolgte daraufhin das Geschehen vor der Tür in der Kälte mittels Handy und meldete sich mit Pfiffen und Unmutsbekundungen sowie Sprechchören. Im Rathaus selbst war die Kapazität kurzfristig, ohne Vorankündigung, auf 80 Platzkarten reglementiert worden. Wegen des immensen Interesses an der Sitzung war das Angebot an Sitzmöglichkeiten sehr schnell erschöpft. Auch während der rund dreistündigen Sitzung gab es immer wieder massive Applaus- und Begeisterungsbekundungen, wenn die CDU-Vertreter sprachen und Unmutsbekundungen, wenn sich Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) und weitere Sozialdemokraten zu Wort gemeldet hatten.