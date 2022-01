SPD Mandelbachtal : Was die SPD Mandelbachtal mit einer Bürgerbefragung will

Silvia Becker. Foto: Jörg Martin

Mandelbachtal Auf Antrag der SPD-Fraktion und mit Unterstützung von Freien Wählern und Grünen sollen die Einwohner der Gemeinde Mandelbachtal parallel zur Landtagswahl am 27. März dieses Jahres basisdemokratisch nach ihrer Meinung zum Thema erneuerbare Energien befragt werden.

Die rechtlichen Grundlagen soll der Mandelbachtaler Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Mittwochabend um 18 Uhr in seiner Online-Sitzung schaffen (wir berichteten).

Die SPD verweist in ihrer Pressemitteilung zu ihrer Initiative darauf, dass an der Einwohnerbefragung bereits Jugendliche ab 16 Jahren mit abstimmen können sollen. „Sie sind die Zukunft unserer Gemeinde und müssen daher auch mitentscheiden“, so die Fraktionsvorsitzende Silvia Becker.

Nach dem Wunsch von SPD und Freien Wählern werden bei der Abstimmung folgende Fragen zu beantworten sein: Sollen in der Gemeinde Mandelbachtal Windkraftanlagen grundsätzlich errichtet werden? Sollen im Bereich des Allenberges im Gemeindebezirk Bliesmengen-Bolchen Windkraftanlagen errichtet werden? Sollen in der Gemeinde Mandelbachtal Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen grundsätzlich errichtet werden können? Soll bei zukünftigen Neubaugebieten eine Pflicht zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf privaten Hausdächern und Gewerbeimmobilien in den Bebauungsplänen vorgeschrieben werden?