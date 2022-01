KV Bebelsheim : Der Karnevalverein Bebelsheim sagt die Saal-Fasenacht ab

Bebelsheim Der Verein will aber auch im benachbarten Wittersheim am Fastnachts-Wochenende wenigstens kleinere Außen-Veranstaltungen anbieten.

Der Karnevalverein Bebelsheim hat während einer Online-Vorstandssitzung alle Veranstaltungen der „Indoor“-Fasenacht abgesagt. Das teilte Vorsitzender Armin Nagel auf Anfrage mit. So werden diesmal wieder sowohl die Ordenssoirée (28. Januar), das Kinderschlorum (30. Januar), als auch die drei Kappensitzungen (5., 11. und 19. Februar) ausfallen. Auch nicht stattfinden wird die Musikveranstaltung am Fasenachtssamstag, 26. Februar, der „BeMaBüBa“ (Bebelsheimer Masken- und Bühnenball), die vor zwei Jahren eine erfolgreiche Premiere feiern konnte. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll das Heringsessen, jetzt in erweiterter Form wieder auf die Straße verlegt, die eingelegten Fische mit Beilagen nach Bestellung womöglich mit einem kleinen Umzug zu den Menschen gebracht werden. Auch feile man intensiv an weiteren alternativen Veranstaltungen im Freien, damit die Fasenacht nicht gänzlich aus den Köpfen verschwindet, so Nagel.