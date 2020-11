Gemeinsame Aktion mit Orts- und Bundespolizei : Polizei kündigt Corona-Kontrollen an

Homburg Auch in den vergangenen Wochen war man schon mit dem Ordnungsdienst in Homburg unterwegs.

Die Polizei im Saarland kontrolliert aufgrund der steigenden Infektionszahlen bereits seit einigen Wochen verstärkt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Hierbei wurde und werde besonders darauf geachtet, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung in Bus und Bahn getragen wird. Auch sei überprüft worden, ob die Regeln bei Veranstaltungen sowie in Gastronomiebetrieben eingehalten wurden. Außerdem lege man ein Augenmerk auf zu große Ansammlungen von Personen, hieß es in einer Mitteilung weiter. Neben den eigenen Kontrollen im täglichen Dienst unterstütze die Polizei Homburg dabei regelmäßig die Kommunen in ihrem Zuständigkeitsbereich.

An diesem Freitag, 6. November, sollen die Kontrollen ausgedehnt werden. Zwischen 14 und 20 Uhr werde es saarlandweit gemeinsame Streifen der Ortspolizeibehörden zusammen mit Landes- und Bundespolizei geben. Die Polizeiinspektion Homburg sei darin eingebunden. Zusammen mit der Stadt Homburg werde unter anderem eine kombinierte Streife aus Ordnungsdienst, Bundespolizei und Polizei gebildet, die unterwegs sein wird und genau hinschaut. Umsehen will man sich auf Homburgs Wochenmarkt, in der Gastronomie, die ja nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten sowie liefern darf, und in Geschäften in der Innenstadt sowie am Hauptbahnhof und an Bushaltestellen.