Pandemielage im Saarpfalz-Kreis : Corona: Weniger Aktut-Infizierte, höhere Inzidenz

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Zahl der akut an Covid-19-Infizierten ist im Saarpfalz-Kreis von 251 am Sonntag auf 226 am Montag gefallen. Zwar gab es 24 Neuinfektionen, damit sind seit Pandemiebeginn 924 Menschen im Kreis positiv getestet worden, doch 677 sind genesen, 49 mehr als am Vortag.