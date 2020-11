Fußball : Eder tritt als Vorsitzender des FC Homburg zurück

Homburg Herbert Eder ist am Donnerstag überraschend aus privaten Gründen als Vorsitzender des FC Homburg zurückgetreten.

Sportlich ist der FC Homburg nach der Corona-bedingten Unterbrechung der Fußball-Regionalliga Südwest bis Ende November in der Warteschleife. Am Donnerstag schlug nun der völlig überraschende Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Herbert Eder ein wie eine Bombe. „Ich habe beruflich und im Verein viele Entscheidungen treffen müssen. Irgendwann musst du auch im privaten Bereich eine Entscheidung treffen. Ich werde 69 Jahre alt und habe eine Frau, die gesundheitliche Probleme hat. Das macht es auch in der Pandemie immer schwieriger. Ich habe auch eine Verantwortung für meine Familie“, begründet Eder seinen Rückzug.