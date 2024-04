Ausbildung am Uniklinikum in Homburg Schüler schnupperten ins Uniklinikum

Wie geht das genau mit der Reanimation? Und was ist eine Rettungskette? Nicht nur diese Fragen hatten Sarah Wagner und Jennifer Steinmetz, beide am Universitätsklinikum in Homburg sowohl Lehrassistentinnen am Schulzentrum für Gesundheitsfachberufe, als auch Pflegerinnen auf der Kinder-Intensivstation, am Freitag für ihren Teil des „Boys‘ Days“ vorbereitet. Mit den 17 Jungs im Alter zwischen elf und 17 Jahren hatten die beiden dabei nicht nur gelehrige Schüler, sondern auch kundige, denn: Im ersten Teil des insgesamt dreiteiligen Mitmachangebots des Aktionstages, dem „Basic life support“, bewiesen die jungen Teilnehmer, dass ihnen viele Aspekte der Reanimation schon bekannt sind. Und auch auf die Frage, was bei einem Notfall zu tun ist, Stichwort Rettungskette, kannten die Jungs fast schon alle Antworten.