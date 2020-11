Polizei sucht Zeugen : Auto kracht in Aßweiler gegen Straßenlaterne

Foto: dpa/Friso Gentsch

Aßweiler Ein bisher unbekannter Autofahrer hat- in der Nacht von Dienstag, 3. November, auf Mittwoch, 4. November, in Aßweiler eine Straßenlaterne beschädigt. Nach Angaben der Polizei war ein Pkw auf der Saar-Pfalz-Straße (B 423) Aßweiler in Fahrtrichtung Mandelbachtal unterwegs.

Rund 50 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug aus derzeit unklarer Ursache mit der Straßenlaterne. Der Verursacher flüchtete im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Straßenlaterne wurde leicht beschädigt.