Feuerschutz auf dem Campus in Homburg : Neues Fahrzeug für die Betriebsfeuerwehr am Uniklinikum

Homburg Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Beim Warten auf die Feuerwehr können sich Sekunden wie Stunden anfühlen und manchmal sind eben auch Sekunden oder Minuten wichtig, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Feuerwehr Homburg um Wehrführer Peter Nashan versucht, ihre Einsätze stets zu optimieren, damit die Menschen in ganz Homburg im Ernstfall schnellstmöglich Hilfe bekommen können. Wichtig sind dabei die ehrenamtlichen Wehren in den Ortsteilen, aber auch an Standorten wie dem Uniklinikum, die weiträumig sind, wurde nach Lösungen gesucht. So wurde vor einiger Zeit auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich um den gesamten Campus-Bereich des UKS Gedanken machen sollte. In diesem Gremium waren neben Nashan auch Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner sowie Jan Segelbacher und Alois Etringer als Vertreter des UKS.

Das gebrauchte Fahrzeug vom Typ LF 8/6, Baujahr 1996, habe er in Lübeck erstanden, es habe 40 000 Kilometer auf dem Tacho und verfüge über einen 600 Liter-Wassertank, so Nashan. Untergebracht wird es mit zwei weiteren Fahrzeugen in den Garagen des Gebäudes 79. Bürgermeister Michael Forster: „Ich betone es immer wieder gern, wie froh ich darüber bin, eine starke Feuerwehr in Homburg zu haben, auf die wir stolz sind.“ Er hob die Wichtigkeit solcher Optimierungsprozesse hervor, „die im Ernstfall Leben retten können“, und freue sich über die Bereitschaft der zu Feuerwehrkräften ausgebildeten Mitarbeitenden am Uniklinikum, die in der gesamten Region und darüber hinaus den Feuerwehren angehörten und nun auch am UKS zur Stelle seien, wenn sie gebraucht würden, so der Verwaltungschef.