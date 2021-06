Neuer Präsident in Homburg-Zweibrücken : Amtswechsel bei den beiden Rotaryclubs

Homburg/Zweibrücken Corona habe den Club in Schockstarre versetzt. Dabei sei es wie eine Vision gewesen sei, „den Geist und den Atem von Rotary in sich zu tragen“ und die eigenen und die Werte von Rotary zu leben. Mit dieser Erinnerung leitete Roland Zadra seine Antrittsrede ein, als er beim Vorstandswechsel das Präsidentenamt des Rotary Clubs Homburg-Zweibrücken übernahm.

Auch beim Rotaryclub Homburg-Saarpfalz wurde turnusgemäß Ende Juni die Präsidentschaft gewechselt. Der scheidende Präsident Jochen Maas gab die Amtskette weiter an Gerhard Schmidt, der nun ein Jahr lang das Präsidentenamt übernimmt. Diesmal fand die feierliche Übergabe nicht am Abend, sondern bei einem Gartenfest im Homburger Rabenhorst statt. Jochen Maas hatte während seiner Präsidentschaft den Schwerpunkt auf die Kunst gelegt, doch leider machte Corona so einigen Highlights einen Strich durch die Rechnung. Doch lange in Erinnerung wird sicherlich der Besuch der Tholeyer Abtei mit den wunderbaren Fenstern von Gerhard Richter bleiben. Zur Einführung des neuen Präsidenten waren auch Freunde aus dem französischen Partnerclub aus der Nähe von Paris gekommen, mit dem der Rotaryclub Homburg-Saarpfalz eine rege Freundschaft pflegt, ebenso wie mit dem schottischen Club in Troon. Der neu gegründete Rotaract Club Homburg wird von Homburg-Saarpfalz mit insgesamt 2000 Euro unterstützt. Auch das rührige Nepal Projekt des Rotary-Clubs Homburg-Saarpfalz findet inzwischen Unterstützung bei Nachbarclubs im ganzen Saarland.