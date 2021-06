Zentrale Notaufnahme am UKS in Homburg sucht Mitarbeiter : Arbeiten, wo das Herz der Klinik schlägt

Carina Brill, Alexander Walch und Adela Custic (v.l) arbeiten im Pflegeteam der Zentralen Notaufnahme am UKS und würden sich sehr darüber freuen, bald neue Kolleginnen und Kollegen zur Verstärkung des Teams begrüßen zu können. Foto: Rüdiger Koop /UKS

Homburg Die Notaufnahme braucht immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer wissen will, was in dieser spannenden und zentralen Abteilung gefragt ist und wie der Arbeitstag dort aussieht, kann sich am 30. Juni digital informieren.

Auch wenn die Corona-Zahlen deutlich heruntergegangen sind: am Universitätsklinikum wird noch nichts Wesentliches gelockert. Die Besuchszeit beträgt immer noch eine Stunde pro Tag pro Person. Und was Zusammenkünfte und größere Veranstaltungen betrifft: auch da ist noch keine Lockerung in Aussicht. Zu groß ist die Gefahr, dass am Ende doch noch eine Delta-Variante eingeschleppt werden könnte.

Nun haben Pflegeberufe ganz viel mit Menschen zu tun. Doch gerade in Corona-Zeiten fallen die üblichen Info-Tage für künftige Pflegerinnen und Pfleger mit persönlicher Präsenz flach. Es geht nun mal nur digital. Und so haben sich die verschiedenen Abteilungen viel Mühe gemacht, um den künftigen Kollegen und Kolleginnen auch via Computerbildschirm den Pflegeberuf oder die Arbeit in anspruchsvollen Pfelegeabteilungen schmackhaft zu machen.

Info Der Zugang ist einfach über einen Code Den Zugangslink zu Veranstaltungen und alle aktuellen Informationen finden Interessierte unter www.uks.eu/infotagpflege. Eine Teilnahme ist in der Regel mit allen internetfähigen Geräten – einem PC, einem Smartphone oder auch einem Tablet – möglich. Wer sich schon länger mit dem Gedanken trägt, in der Chirurgie oder der Notfallstation arbeiten zu wollen, kann sich auch direkt an die Personalabteilung des Universitätsklinikums iwenden: anrufen, eine Nachricht schreiben oder eine schriftliche Bewerbung einreichen. Ein weiterer digitaler Infotag ist am 30.Juli von 13 bis 17 Uhr, dann ist der Themenschwerpunkt Chirurgie geplant. Den Zugangslink und weitere Informationen finden interessierte Pflegefachkräfte auf www.uks.eu/infotagpfleg">

Dabei geht es nicht nur um Berufseinsteiger, sondern vor allem um ausgebildete Fachkräfte aus anderen Krankenhäusern, die ein spannendes universitäres Umfeld oder auch innerhalb des Uniklinikums eine neue Herausforderung suchen. Und so stellt sich jede Abteilung vor. Ende April stellte sich das Team des Neurozentrums vor.

Und nun, am Mittwoch, 30. Juni, veranstaltet das Universitätsklinikum des Saarlandes erneut einen digitalen Infotag für Pflegefachkräfte. An diesem Tag dreht sich von 13 bis 17 Uhr alles um die Arbeit in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am UKS. Interessierte Pflegefachkräfte sowie Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten können dann die vielleicht zukünftigen Kollegen sowie den potenziellen Arbeitsplatz kennenlernen.

Eine Teilnahme ist in der Regel mit allen internetfähigen Geräten über die Plattform Microsoft Teams möglich. „Die Arbeit in einer Notaufnahme ist anspruchsvoll, aber dadurch immer auch hoch spannend“, erklären der pflegerische Leiter der Zentralen Notaufnahme, Oliver Bieg und der ärztliche Leiter PD Dr. Sebastian Ewen. „Als Universitätsklinikum behandeln wir in Homburg oftmals schwere Fälle, durch die vielen unterschiedlichen Fachrichtungen an unserem Standort arbeiten wir zudem sehr stark vernetzt und interdisziplinär – das kennzeichnet unsere Arbeit hier auf dem Campus.“

Gerade in der Notaufnahme sei es daher enorm wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits sehr gut ausgebildet seien und hoch verantwortungsvoll arbeiteten, andererseits aber immer auch als Teamplayer handelten. „In unserem Arbeitsfeld wächst man als Team sehr schnell und sehr eng zusammen. Neue Kolleginnen und Kollegen können sich also sicher sein, dass sie sehr gut und vor allem sehr schnell bei uns aufgenommen werden“, versprechen die beiden Leiter.Für den Einsatz im pflegerischen Bereich werden examinierte Pflegefachkräfte als auch ausgebildete Notfallsanitäter und Rettungsassistenten gesucht.

Mit dem digitalen Infotag am 30. Juni können sich alle Interessierten ganz einfach online einen Eindruck verschaffen. Wie sind die Kolleginnen und Kollegen? Was sind meine Aufgaben? Wie sieht der Arbeitsplatz aus? – all diese Fragen lassen sich im Austausch mit dem Team der ZNA sehr schnell beantworten.

Die teilnehmenden Mitglieder des Pflege-Teams der Zentralen Notaufnahme sorgen am Infotag zusammen mit den beiden Leitern für einen umfassenden Einblick in den Bereich. Fragen zur Eingruppierung, zum Tarifvertrag, zum Arbeitsvertrag oder ähnliches beantworten Kolleginnen und Kollegen des Personaldezernates.

Pflegekräfte in Homburg profitieren von vielen Entwicklungen zur Stärkung der Pflege, heißt es in der Mitteiung. Der aktuelle Tarifvertrag habe die Gehaltskonditionen stark verbessert, auch durch eine Zulage für Pflegekräfte an Universitätskliniken. Daneben arbeitet das UKS kontinuierlich an der Entlastung der Beschäftigten in der Pflege: Mit der Einführung zusätzlicher freier „Entlastungstage“, der Aufstockung von Stellen, der Schaffung eines Springerpools zur Unterstützung und einigen Maßnahmen mehr biete das UKS in der Region sehr gute Konditionen.