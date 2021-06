Lions-Club Homburg-Saar-Pfalz : Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk

Andreas Rohrbacher (hinten links) überreichte den Hauptgewinn, eine hochwertige Damenuhr, gemeinsam mit seinem Team und Vertretern des Lions Clubs, an den Gewinner Philippe Herz (rotes Hemd). Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Mit dem Verkauf von Adventskalendern sammeln Lions-Hilfe und Lions-Club Homburg-Saar-Pfalz traditionell Geld für caritative Zwecke. Mit einigen Monaten Verspätung wurde nun bei der Schmuckmanufaktur Rohrbacher in Zweibrücken der Hauptpreis übergeben.

Im Juni über eine weihnachtliche Adventskalender-Aktion zu berichten ist vielleicht nicht gewöhnlich, aber was ist in den vielen vergangenen Monaten schon „gewöhnlich“ gewesen? Es handelt sich jedenfalls nicht um einen redaktionellen Fehler, sondern tatsächlich konnte die Übergabe des Hauptgewinns aus der Weihnachtslotterie der Lions-Hilfe Homburg-Saar-Pfalz – die gemeinnützige Organisation des Lions Clubs Homburg-Saar-Pfalz – aufgrund der Kontaktbeschränkungen erst jetzt durchgeführt werden.

Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude und so freute sich Philippe Herz eben einfach sechs Monate später über seinen Preis – eine wertvolle Uhr aus der Schmuckmanufaktur Rohrbacher in Zweibrücken.

Positiv ist aber auch die Tatsache, dass die Lions-Hilfe Homburg-Saar-Pfalz trotz Corona-Pandemie überhaupt die traditionelle Weihnachtslotterie durchführen konnte. Das war gleich auf zweierlei Weise eine Herausforderung, denn zum einen lebt sie von den Spenden der Geschäftsleute und zum anderen vom Verkauf über diese Stellen, die genau in der Zeit der Weihnachtslotterie vom Lockdown betroffen waren.

Eines dieser Unternehmen war das Sportparadies Herz aus Homburg. Da die Kalender mit der Schließung des Studios nicht verkauft werden konnten, hat das Studio einfach welche für sein Team übernommen. Die Freude war groß, als man schließlich feststellte, dass sich unter den Kalendern das Los mit dem Hauptgewinn befand. „Ich habe es erst gar nicht geglaubt“, erinnert sich Philippe Herz nun bei der Übergabe in Zweibrücken. „Das hat die Stimmung gehoben“, erklärt er weiter, denn die war kurz vor Weihnachten mit der vorübergehenden Schließung des Sportstudios gedrückt.

Da es sich bei der gewonnenen Uhr um eine Damenuhr handelte, kam dem 26-Jährigen vor Ort spontan eine Idee: die Uhr wird nun ein Geschenk für seine Mutter. Denn die, so Philippe Herz, habe sich die nach längerer Krankheit wirklich verdient.

2300 Lose wurde bei der letzten Aktion des Service-Clubs in Umlauf gebracht. Ausgelobt waren mehr als 280 Gewinne im Gesamtwert von über 7000 Euro. Einschließlich der Geldspenden wurde ein Reinerlös für die Lions-Hilfe in Höhe von rund 10 700 Euro erzielt. Mittel, die sämtlich sozialen Projekten zugutekommen werden.

Coronabedingt fällt und fiel die Zahl der Projekte, die die Lions-Hilfe unterstützt, etwas geringer aus als in früheren Jahren. So wurde die Tafel Homburg mit einer Spende von 3000 Euro bedacht, die Hilfsaktion des DRK Kreisverbands St. Ingbert „Corona Impf-Service“ speziell für Ältere und immobile Personen wurde mit 1000 Euro unterstützt. Zur Aktion „Nothilfe“ des Caritas-Zentrums Homburg, hat die Lions-Hilfe mit 1000 Euro beigetragen. Für den in der Kinderklinik Kohlhof tätigen Clown, der nicht mit Mitteln der Klinik vergütet wird, läuft aktuell eine von der Lions-Hilfe initiierte Spendenaktion.