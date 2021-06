Nach Bluttat in Zweibrücker Maxstraße: Noch „unklare Sachlage“ : Staatsanwaltschaft erklärt, warum Messerstecher auf freiem Fuß bleibt

In der Pressemitteilung bestätigt die Staatsanwaltschaft auch, was der Merkur exklusiv in der Mittwochausgabe berichtet hatte: Der 24-Jähriger wurde nicht nur durch einen (wie es zunächst hieß), sondern durch mehrere Messerstiche (Symbolbild) schwer verletzt. Foto: picture-alliance/ dpa/Ingo Wagner

Zweibrücken „Welchen Hintergrund die Streitereien hatten, wie und von wem die körperliche Auseinandersetzung ausging, ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen“, schreibt die Staatsanwaltschaft in einer ausführlichen Pressemitteilung. Es könnte dutzende Zeugen gegeben haben.

Volkes Stimme war mit ihrem Urteil über die Messerstecherei in der Zweibrücker Maxstraße schneller als die Justiz. Zumindest der Teil von Volkes Stimme, der sich auf Facebook äußert. Dort ist der Tenor schon seit Montag eindeutig: Der Täter gehöre in Haft, und das sofort. Sogar von Selbstjustiz war die Rede, jemand fragte nach Name und Bild des Messerstechers, um selbst tätig zu werden. Befeuert wurde die Aufregung dadurch, dass der Tatverdächtige ein Syrer sein soll. Nachdem zunächst weder Polizei noch Staatsanwaltschaft eine Pressemitteilung herausgaben, tat dies nun am Mittwoch die Zweibrücker Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt. Hier der Wortlaut:

Am 13.06.2021 gegen 03:56 Uhr wurde die Polizei über mögliche Verstöße gegen die Corona-Verordnung in einem Lokal in Zweibrücken unterrichtet. Als die eingesetzten Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, vernahmen sie aus einiger Entfernung eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Nach den vorläufigen Ergebnissen der bisher geführten Ermittlungen befanden sich zwischen 30 und 35 Personen auf der Straße vor dem Lokal. Zwischen einer kleinen Anzahl von Personen eskalierte der Streit. Im Verlaufe dieser Auseinandersetzung wurde ein 24-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche verletzt. Die Messerstiche versetzte ihm ein 19-Jähriger, bis dato strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretener Heranwachsender. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht und die Wunden wurden operativ versorgt. Ein Rechtsmediziner wurde zur Begutachtung der Verletzungen herangezogen. Bis wann das rechtsmedizinische Gutachten fertiggestellt ist, ist nicht bekannt. Der Verletzte wurde im Krankenhaus angehört. Eine ausführliche Vernehmung muss noch durchgeführt werden, sobald die notwendige medizinische Behandlung dies zulässt.