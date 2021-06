Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch zum Tathergang in Zweibrücker Maxstraße : Messerstiche-Opfer: Ich musste drei Stunden notoperiert werden

Zweibrücken Die Mutter des Schwerverletzten hat auf Facebook mehrere Fotos veröffentlicht, um zu belegen, dass der 24-Jährige nicht nur einen, sondern mehrere Messerstiche erlitten. Polizei und Staatsanwaltschaft erklären, warum sie sich zu Tathergang und Motiv noch nicht äußern.

Der bei einer Auseinandersetzung Sonntagfrüh gegen drei Uhr in der Zweibrücker Maxstraße schwer verletzte junge Mann (wir berichteten kurz) musste mehrere Stunden notoperiert werden. Sein Zustand sei zwar nun stabil, er habe aber starke Schmerzen, und Komplikationen insbesondere infolge der schweren Darmverletzungen seien noch möglich. Das teilte seine Mutter am Dienstagmittag dem Merkur mit.

Die Mutter des 24-Jährigen hatte zuvor auf Facebook Aussagen in einem anderen Medienbericht kritisiert, wonach es sich um „einen“ Messerstich gehandelt habe. Tatsächlich seien es sechs gewesen. Um dies zu belegen, veröffentlichte die Mutter auf Facebook Fotos mit den verbundenen Wunden am Oberkörper (insbesondere Bauchbereich) und Bein. Von ihrem bis Dienstagabend bereits 5500 Mal geteilten Aufruf erhofft sich die Mutter weitere Hinweise von Zeugen, vielleicht sogar Bilder vom Tatgeschehen.

Polizei und Staatsanwaltschaft allerdings gaben auf die Merkur-Fragen nach Herkunft der Tatbeteiligten sowie die Frage, ob diese bei der Auseinandersetzung überhaupt eine Rolle spielte, keine Auskunft. Die Zweibrücker Polizei – die am Sonntag dem Merkur bereits ganz kurz bestätigt hatte, bei einem Streit in der unteren Maxstraße sei ein Man durch einen Messerangriff verletzt worden und die Staatsanwaltschaft ermittele wegen gefährlicher Körperverletzung – erklärte auf eine umfangreiche Merkur-Anfrage am Dienstag: „Auskünfte in dieser Angelegenheit, die noch nicht ausermittelt ist, erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Zweibrücken.“

Der durch Messerstiche schwer verletzte 24-Jährige schrieb am späten Dienstagnachmittag dem Merkur aus der Uniklinik: Er sei Sonntagfrüh mit Freunden in einer Kneipe in der Maxstraße gewesen, als jemand gesagt habe, draußen gebe es Stress. Er sei deshalb rausgegangen zu der dort stehenden Gruppe – und sei trotz seines Deeskalationsversuchs beleidigt worden, dann sei ihm gleich in den Oberkörper gestochen worden. Um weitere Verletzungen zu verhindern, habe er seinen Angreifer geschlagen, der sei daraufhin gefallen und habe ihn, ebenfalls mehrfach, vom Boden aus ins Bein gestochen. Er habe viel Blut verloren. Eine Freundin habe mit Druck auf eine Wunde Erste Hilfe geleistet, um die Blutung zu stillen. In der Uniklinik Homburg sei er dann drei Stunden notoperiert worden.