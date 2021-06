Planspiel für Schüler im Saarpfalz-Kreis : „Glücksritter“ aus Homburg waren an der Börse erfolgreich

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Planspiels Börse der Kreissparkasse Saarpfalz (KSK) wurden im Kletterpark am Jägersburger Brückweiher ausgezeichnet. Von links: Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar; Sandra Klehenz-Bühler, Lehrerin am Gymnasium Johanneum, die Gesamtsieger bei der KSK Saarpfalz und Drittplatzierte im Saarland, „The real Glücksritter“ vom Johanneum, sowie Stefan Gessner, Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Saarpfalz. Foto: Tanja Wagner-Dolgun/Kreissparkasse Saarpfalz

Homburg Die Gewinnerinnen und Gewinner des Planspiels stehen fest. Sie wurden jetzt von der Kreissparkasse Saarpfalz ausgezeichnet.

Am 9. Dezember 2020 endete nach elf aufregenden Wochen die 38. Spielrunde des Planspiel Börse. Das Börsenspiel der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen: 93 746 Teilnehmende aus Deutschland, Europa, ja sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben risikolos beim Börsenplanspiel der Sparkassen ihr Geschick am Aktienmarkt getestet.

Die Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg veranstaltet seit vielen Jahren das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel, an dem verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Alle Teams erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen, heißt es in der Pressemitteilung der Kreissparkasse.

Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und der zweite Lockdown konnten den Optimismus an der Börse nicht hemmen. Dies spiegelte sich auch in der Wertpapierauswahl vieler Teams wider, mit der sie ihrer Hoffnung auf eine baldige Normalisierung Ausdruck verliehen.

Um den Gewinnerteams ihre Preise persönlich überreichen zu können, hoffte auch die KSK Saarpfalz auf Normalität. In den Vorjahren fand die Siegerehrung immer im Februar in einer Firma im Saarpfalz-Kreis statt, dies sei in diesem Jahr „coronabedingt“ nicht möglich gewesen, heißt es weiter. Daher verlagerte die KSK Saarpfalz die Siegerehrung in den Juni und machte eine Outdoor-Veranstaltung daraus.

Folgende Junganleger aus dem Saarpfalz-Kreis freuten sich über ihre Preise, die ihnen im Kletterpark Jägersburg verliehen wurden: Depotgesamtwert, Platz 1: Team „The real Glücksritter“ 58 934,36 Euro vom Gymnasium Johanneum in Homburg; Platz 2: Team „Bettlejuice Effect“ mit 58 814,15 Euro vom Mannlich-Gymnasium in Homburg; Platz 3: Team „oh Gott – keine Ahnung“ mit 57 223,04 Euro von der Gemeinschaftsschule Gersheim. Platz 4: Team „Dörfler“ mit 56 436,42, Gemeinschaftsschule Gersheim; Platz 5: Team „HommHedgefond“ mit 55 415,01 Euro vom Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert. Nachhaltigkeitswertung: Platz 1: Team „Julmathe“ 8573,26 Euro vom Saarpfalz-Gymnasium; Platz 2: Team „LWH“ 6803,23 Euro vom Saarpfalz-Gymnasium; Platz 3: Team „vallah ik schwör“ mit 3529,20 Euro von der Gemeinschaftsschule Gersheim; Platz 4: Team „The Twins“ mit 3277,86 Euro von der Gemeinschaftsschule Gersheim; Platz 5: Team „Masketgirls“ mit 3244,23 Euro von der Gemeinschaftsschule Gersheim.

Ganz besonders durften sich vier Teams der KSK Saarpfalz, die auch auf Landesebene einen Medaillenplatz erreichten, freuen. Die Preise für diese Spielgruppen brachte Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, im Abenteuerpark vorbei. „Ich freue mich sehr, den Gewinnern persönlich zu gratulieren. Das Planspiel Börse ist mir eine Herzensangelegenheit. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen, wirtschaftlichen Umbrüchen und einer weltweiten Pandemie ist es umso wichtiger Schülerinnen, Schüler und Azubis vertrauensvoll an Finanzmarktgeschäfte heranzuführen”, so die Sparkassenpräsidentin. Zu den glücklichen „Doppelsiegern” – auf Kreis- und Landesebene – gehört das Team „The real Glücksritter“, das auf Saarlandebene den dritten Platz in der Gesamtwertung erreichte. Die Spielgruppe „Julmathe“ erzielte den vierten Platz auf Landesebene in der Nachhaltigkeitswertung. Gleich zwei Azubis der KSK Saarpfalz belegten die ersten Plätze in der Gesamtwertung und Nachhaltigkeitswertung im separaten Azubi-Wettbewerb.

Außerdem erhielten alle Schulen mit mindestens fünf qualifizierten Teams eine Spende. Über 100 Euro freuen sich das BBZ St. Ingbert, die Paul-Weber-Schule in Homburg, das Albertus-Magnus-Gymnasium in St. Ingbert, das Jugenddorf Homburg, die Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn Erbach, das Mannlich-Gymnasium Homburg, die Albertus-Magnus-Realschule, das Saarpfalz-Gymnasium Homburg, das Gymnasium Johanneum Homburg und die Gemeinschaftsschule Gersheim.