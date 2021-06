Neuer Steuerratgeber für Vereine : Wie Saar-Vereine Steuern sparen können

Saarbrücken Gemeinnützigkeit, Buchführung, Spenden und Ehrenamt – Das saarländische Finanzministerium hat seinen Steuerratgeber für Vereine neu aufgelegt.

Wann ist ein Verein gemeinnützig? Wie müssen die Bücher geführt werden? Und wie hoch ist eigentlich die steuerfreie Pauschale für Ehrenamtler? Das können Vereine im Saarland nun nachlesen in der neuesten Auflage des Steuerratgebers des saarländischen Finanzministeriums. Auf Grund von Neuerrungen im Vereinssteuerrecht sei die Broschüre in diesem Jahr komplett überarbeitet und an die geänderte Rechtslage angepasst worden, erklärte am Dienstag Saar-Finanzminister Peter Strobel (CDU). Durch die Änderungen könnten Vereine Steuern sparen. Strobel stellte die wichtigsten Punkte mit Blick auf rechtliche und steuerliche Fragen rund um Vereine vor – und will damit „die Angst vor bürokratischen Hürden“ nehmen und das „Engagement stärker fördern“, wie er sagte.