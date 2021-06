Elektro-Fahrräder für Zweibrücker Gewobau : Neue Dienstfahrzeuge

Mit zwei E-Bikes kann die Gewobau viele Fahrten nun umweltfreundlicher und trotzdem schnell erledigen.

Die Gewobau hat ihren Fuhrpark umweltfreundlich ergänzt: Zu den 32 Dienst-Kraftfahrzeugen der „Gesellschaft für Wohnen und Bauen“ der Stadt Zweibrücken sind diese Woche zwei Elektro-Fahrräder hinzugekommen. Die Idee dafür hatte Hauswart Jens Bernhard, sagte Gewobau-Geschäftsführer Jörg Eschmann dem Merkur. Die Gewobau seien grundsätzlich für alle Gewobau-Beschäftigten nutzbar; vor allem aber für die Hauswarte gedacht, um zu Wohnungen zu fahren, und für Arbeitskräfte, die auf Baustellen müssen. Eschmann: „Für alles, was machbar ist, nutzen wir nun die E-Bikes.“ Das Bild zeigt Jens Bernhard mit einem der neuen E-Bikes vor dem Gewobau-Gebäudekomplex am ZOB (in dem auch das Impfzentrum untergebracht ist). lf/Foto: Jörg Eschmann