Fall aus dem August 2020 : Messersteicherei vorm Lidl: Verurteilter geht in Berufung

Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Homburg/St Ingbert Die Szenen auf dem Lidl-Parkplatz am Stadtbad in Homburg am Forum hatten im August 2020 für jede Menge Aufsehen gesorgt: Zwei Männer waren in Streit geraten, zunächst duellierten sie sich mit Worten, dann zog der eine ein Teppichmesser und stach auf den anderen ein (wir berichteten).

Der Krankenwagenfahrer Khalil Bakr aus Neunkirchen stand in dem Einkaufsmarkt an der Kasse, sah den Streit und rannte zu dem Pkw, an dem einer der Streithähne blutend zu Boden ging und der andere zu flüchten versuchte. Er hielt den damals 36-jährigen Täter fest, bis die Polizei eingetroffen war, sein damals 39 Jahre altes Opfer schwebte kurz in Lebensgefahr, überlebte die Attacke allerdings.

Über die Motive der Tat war damals der Öffentlichkeit nicht viel bekannt. Die beiden Männer seien in Streit geraten, weil das Opfer den Bruder des Täters „schlecht behandelt habe“, hatte Ralf Breit, der Leiter des Kriminaldienstes bei der Polizei in Homburg, gegenüber unserer Zeitung erklärt. Fest stehe, dass sie sich beide Personen wohl schon länger gekannt hatten. Es liege noch Ermittlungsarbeit vor den Beamten, hieß es damals weiter.

Wie ist der Fall weitergegangen? Eine Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft ergibt, dass diese am 13. Januar 2021 Anklage erhoben hatte und es bereits am 15. September des vergangenen Jahres eine Entscheidung des Amtsgerichts in St. Ingbert gegeben hat. Wegen gefährlicher Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs wurde der Täter zu einem Jahr Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt.