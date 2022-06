Musiksommer in Homburg : Pure Partymaschine und klassischer Jazz

Homburg Es soll zwar nicht ganz so heiß werden wie an den Tropentagen- und nächten des vergangenen Wochenendes, doch dafür wird’s beim traditionellen Musiksommer auf Homburgs Marktplatz, der immer auch viele Fans aus der weiteren Umgebung lockt, feurig.

An diesem Freitagabend, 24. Juni, werden die Bazurto All Stars erwartet, gegründet wurde die Band im Herzen von Cartagena, Kolumbien. Sie sind bekannt als „pure Partymaschine“, versprechen die Veranstalter und kündigen eine der angesagtesten Cumbia-Bands an – samt explosiver Show voller Energie und Tanz. Cumbia ist nämlich nicht nur Musikstil, sondern auch ein Paartanz – und hat derzeit durchaus seine Fangemeinde. Inspiriert wurden die Musiker aber auch vom Hip-Hop oder Reggae und Rock. Neben Auszeichnungen in Kolumbien, konnten sie sich bei Touren durch Europa und die USA beweisen.