Homburg : Mit viel Musik durch den Sommer

Die Band Downwind macht an diesem Donnerstag an der Klosterruine Wörschweiler den Anfang bei der Reihe „Kultur im Museum“. Foto: Mark Schlick

Homburg Die Reihe „Kultur im Museum“ beginnt am Donnerstag. Bis in den September sind an wechselnden Orten sechs Konzerte geplant; dazu kommt ein weiteres angedockt an das Barockspektakel im Römermuseum.