Fête de la Musique in Homburg : Selbst gemachte Musik in der Innenstadt

Die Fête de la musique wird am 21. Juni in vielen Städten gefeiert – auch in Homburg. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Homburg Die Homburger Innenstadt soll an diesem Dienstagnachmittag, 21. Juni, an vielen Plätzen zum Konzertsaal unter freiem Himmel werden. Das liegt an der Fête de la Musique, die gefeiert wird. Dass sich dies mitten in der Woche abspielt, hängt an der Veranstaltung selbst.

Die hat nämlich immer einen festen Termin: Am 21. Juni 1982 begann in Paris die Erfolgsgeschichte dieses „Internationalen Tages der selbst gemachten Musik“. Mittlerweile findet das Festival jährlich zeitgleich und weltweit in vielen Städten statt - eben am 21. Juni. Diesmal ist auch Homburg wieder mit dabei, allerdings in einer eher kleineren Version des Spektakels. Kamen in der Vergangenheit, etwa 2013, schon mal um die 30 Gruppen und Einzelinterpreten, um es auf vier Bühnen sieben Stunden lang krachen zu lassen, gibt es diesmal eine deutlich abgespecktere Version.

Nach einem Aufruf haben sich einige Gruppen dafür gemeldet, die man sich nun zwischen 15 und 19 Uhr anhören kann - Honorar erhalten die Künstlerinnen und Künstler nicht, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Wer seinen musikalischen Spaziergang planen möchte, so sieht der Terminplan aus: Auf dem Christian-Weber-Platz ist ab 16 Uhr Ronald Merklein mit seiner Akustik-Gitarre zu hören, um 17.30 Uhr legt hier dann die Tanzgruppe „Souvenir“ los.

Auf dem historischen Marktplatz heißt es um 15 Uhr Markus Schneider „Taylor Meets Friends“, danach übernimmt ab 17 Uhr Ronald Merklein.