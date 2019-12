Lehrer aus dem Saarpfalz-Kreis : Zu wenig Lehrer an Grund- und Förderschulen

Zu wenig Lehrer an Grund- und Förderschulen

Homburg Kritische Worte der Landesvorsitzenden Lisa Brauch in der jüngsten Generalversammlung des Lehrerverbandes in Homburg.

In der gut besuchten Generalversammlung des Kreisverbandes Saarpfalz im Saarländischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes ging die Landesvorsitzende Lisa Brauch auch auf aktuelle bildungspolitische Fragen ein. Im Hotel „Stadt Homburg“ beklagte sie den Lehrermangel an Grund- und Förderschulen, dem ein Überhang beim Gymnasien und Gemeinschaftsschulen gegenüber stehe. Die Folge sei, dass viele Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung für die beiden Sekundarstufen an die Grundschulen kämen.