Blutige Tat : Junger Mann tötete erst seinen Vater, dann sich selbst

Homburg Ende April ereignete sich eine Familientragödie am Homburger Warburgring. Ein 85-jähriger emeritierter Professor, der früher in einer Forschungseinrichtung am Universitätsklinikum tätig war, wurde von seinem 27 Jahre alten Sohn getötet, bevor der Sohn einige Zeit später ebenfalls tot in einem nahen Waldstück von der Polizei aufgefunden wurde.

