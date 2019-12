Jahreshauptversammlung in Merzig : Lehrer nehmen Landespolitik in die Pflicht

MERZIG Saarländischer Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) behandelt auf Jahreshauptversammlung bildungspolitische Themen und Probleme.

Nach einem stillen Gedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete die SLLV-Landesvorsitzende Brausch über die Arbeit des Landesvorstandes. „Es ist mir eine besondere Ehre, im eigenen Kreisverband dabei zu sein, denn hier fühle ich mich zuhause“, erklärte die aus unserer Region stammende Landeschefin. Dann wies sie auf die ARD-Themenwoche zur Zukunft der Bildung hin, die die wichtigsten Problemfelder in den Schulen aufdecke. „Der große Lehrermangel an den Grundschulen, Seiten- und Quereinsteiger, multiprofessionelle Teams und die an den Schulen vorzufindende Gewalt sind unter anderem Schwerpunkte unserer Arbeit“, unterstrich Brausch.

Wie Brausch weiter ausführte, macht ihr die Erkrankung vieler, auch junger Lehrer durch Stress große Sorge. Sie wies ferner auf den Bedarf an mehr Förderschullehrern an den Regelschulen hin. Hierzu bedürfe es eines eigenen Studienganges an der Saar-Universität. „Der SLLV wird dazu seine Finger in die Wunde legen, genauso wie für die Deckung des Bedarfes an Grundschullehrern, denn immer mehr schulformfremde Lehrer unterrichteten in Grund- und Förderschulen“, betonte Brausch. Die Studienplätze für Grundschullehrer an der Uni seien reduziert worden, was ein falscher Schritt sei. Der SLLV fordere, dass mehr Fachleiterstellen ausgeschrieben werden und spreche sich für eine zügige Umsetzung der angestrebten Campuslösung aus. Die Landesvorsitzende sprach auch die Themen der verschiedenen Schulabschlüsse sowie die Problematik G 8/G 9 an. „Wir wollen Gleichwertigkeit der beiden Schulformen in der Sekundarstufe I“, sagte sie. Zur Verbandsarbeit des SLLV führte sie aus, dass die Mitgliederzahlen stabil geblieben seien. Der Verband setze sich als Interessenvertretung von Aktiven und Pensionären für eine angemessene Besoldung und Versorgung sowie Beihilfereglung ein.