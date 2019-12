In Schwarzenacker : Einbrecher scheitern an Eingangstür zur Bäckerei

Einbrecher haben in Schwarzenacker versucht, die Tür einer Bäckerei aufzuhebeln (Symbolbild). Foto: Kai Remmers/dpa. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Schwarzenacker Unbekannte haben versucht, in eine Bäckerei in der Homburger Straße in Schwarzenacker einzubrechen. Passiert sei dies zwischen Freitag, 27. Dezember, 18.30 Uhr, und Samstag, 28. Dezember, 4.30 Uhr.

Die Täter hatten sich mit einem Hebelwerkzeug an der Haupteingangstür zu schaffen gemacht, konnten diese aber aus nicht näher bekannten Gründen nicht öffnen und flohen anschließend, teilte die Polizei weiter mit.