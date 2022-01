Einbruch in Homburg : Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Symbolfoto: Silas Stein/dpa Foto: dpa/Silas Stein

Homburg In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Homburger Innenstadt in eine Gaststätte eingebrochen, die sich an der Ecke Talstraße/Eisenbahnstraße befindet. Ein bislang unbekannter Täter gelangte ins Innere der Schankwirtschaft, nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte.

Dort wiederum wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Einnahmen entwendet, wie die Polizei mitteilt.