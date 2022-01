Reproduktion wurde übergeben : Siebenpfeiffer-Porträt hängt im Mainzer Landtag

Landrat Theophil Gallo mit dem Original-Gemälde: Das Porträt von Philipp Jakob Siebenpfeiffer, gemalt von Helmut Collmann, hängt in seinem Büro. Eine Kopie davon findet sich jetzt auch im Landtag in Mainz. Foto: Martin Baus

Homburg Das Original befindet sich im Büro von Landrat Theophil Gallo in der Homburger Kreisverwaltung, ein in Öl gemaltes Porträt seines frühesten Vorgängers im Amt, Philipp Jakob Siebenpfeiffer. Eine Reproduktion des Bildes gehört seit kurzem zum Inventar der Abgeordnetenlobby des rheinland-pfälzischen Landtages in Mainz.