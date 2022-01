Insgesamt fünf Baustellen : Stadtwerke Homburg erneuern Stromkabel

Ab diesem Montag richten die Homburger Stadtwerke fünf Baustellen in der Stadt ein. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Homburg Die Arbeiten beginnen an diesem Montag an fünf Stellen im Stadtgebiet und dauern teils bis in den Mai.

Die Stadtwerke Homburg erneuern regelmäßig die Versorgungsleitungen in ihrem Versorgungsgebiet. Am Montag, 10. Januar, startet man mit fünf Baustellen zur Erneuerung der Stromkabel. Zunächst Am Mühlgraben – Homburg Zentrum: Von der Talstraße kommend werden auf der rechten Seite Schutzrohre verlegt. Es wird im Bereich des Gehweges und der Fahrbahn zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Februar 2022.

Eine weitere Maßnahme spielt sich in der Kirrberger Straße, ebenfalls im Zentraum von Homburg ab. Die Tiefbauarbeiten erstrecken sich von der Station der Stadtwerke Homburg gegenüber der Sporthalle der Robert-Bosch-Schule bis zur Kirrberger Straße in Richtung Einmündung zur Virchowstraße. In diesem Teilstück werden auf der rechten Seite die Elektro-Versorgungsleitungen verlegt. Es wird im Bereich des Gehweges und der Fahrbahn zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang März 2022.

Nächste Maßnahme ist in der Hasenäcker- und Querstraße in Erbach: Die Baustelle erstreckt sich im Bereich der Hasenäckerstraße von der Einmündung Weisgerberstraße bis kurz vor die Einmündung zur Dürerstraße. In der Querstraße werden die Leitungen auf der linken Seite in Richtung Feuerbachstraße verlegt. In der Hasenäckerstraße erfolgt die Verlegung auf der linken Seite in Richtung Dürerstraße. Im Rahmen dieser Baumaßnahme werden die Hausanschlüsse umgehängt bzw. wenn notwendig erneuert. Die Erneuerung ist für unsere Kunden kostenfrei. Es wird im Bereich des Gehweges und der Fahrbahn zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2022.

Gearbeitet wird auch in der Karl-Leibrock-Straße in Einöd. Die Tiefbauarbeiten erstrecken sich von der Eichendorffstraße kommend auf der rechten Seite auf Höhe des Sportplatzes. In diesem Teilstück werden die Elektro-Versorgungsleitungen verlegt. Es wird im Bereich des Gehweges und der Fahrbahn zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Februar 2022.

Zuletzt stehen Arbeiten in der Wiesenstraße in Beeden an. Dort werden die Arbeiten an der Baustelle aus dem letzten Jahr fortgesetzt. Wir erneuern die Elektro-Versorgungsleitungen in dem Bereich zwischen der Einmündung Westbahnhofstraße und Kirchhofstraße. In diesem Abschnitt betrifft es auch die Versorgungsleitungen in den Seitenstraßen. Im Rahmen dieser Baumaßnahme werden die Hausanschlüsse umgehängt bzw. wenn notwendig erneuert. Für unsere Kunden ist die Erneuerung bzw. Umhängung der Hausanschlüsse kostenlos. Es wird im Bereich des Gehweges und der Fahrbahn zu Behinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis März 2022.