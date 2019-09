Ursache steht fest : Brandstiftung löste Feuer in Gebäude in Homburg aus

Homburg Nach dem Gebäudebrand in der Zweibrücker Straße in Homburg am Sonntag, 25. August, geht die Polizei von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung aus. Eine rückwärtige Glastür des leerstehenden Gebäudes sei aufgebrochen worden, so ein Polizeisprecher.

Die Ermittler hätten im Inneren Gegenstände gefunden, die nahelegen, dass sich dort Obdachlose und Drogenkonsumenten aufgehalten hätten. Die stärksten Brandspuren habe man im hinteren Teil des Dachgeschosses gefunden. Eine elektrische Ursache scheide aus, weil das Gebäude komplett stromfrei gewesen sei. Auch Öfen seien dort entweder nicht oder nicht in Betrieb gewesen. „Die Täter sind im Moment nicht bekannt und es ist nicht absehbar, wer die Verantwortlichen sind“, sagt er Sprecher.

Die Schadenshöhe sei schwer abzuschätzen, liege vermutlich im fünfstelligen Bereich. Der Eigentümer habe das unbewohnte Gebäude verkaufen oder abreißen wollen. Letzteres hätte auch ein Käufer wohl getan, so der Sprecher. Es sei jetzt nur noch mit hohem Aufwand zu sanieren. Eine Brandversicherung habe nicht bestanden. Nach dem Feuer ist das Haus komplett einsturzgefährdet, für die Tatortaufnahme der Polizei hatten Statiker Grünes Licht gegeben. Auch das Nachbargebäude wurde durch das Feuer und das verwendete Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin war durch Rauchgas verletzt worden. Wegen des Brandgeruches ist es weiterhin unbewohnbar.