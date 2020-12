DRK Gersheim : Im Kulturhaus Gersheim kann man Blut spenden

Gersheim Das Deutsche Rote Kreuz in Gersheim bietet am Dienstag, 22. Dezember, den letzten Blutspende-Termin des Jahres an. Das Blutspenden ist von 16.30 bis 19.30 Uhr im Kulturhaus, Bahnhofstraße 3, möglich.

