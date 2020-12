Einbrecher in Bliesdalheim : Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bliesdalheim Am Donnerstag, (10. Dezember) sind Unbekanntezwischen 17 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße in Bliesdalheim eingebrochen. Der oder die Täter brachen ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.