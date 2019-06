Gersheim : Ein doppelter Grund zur Freude

Gersheim In Gersheim wurde 40 Jahre Schul- und 30 Jahre Gemeindepartnerschaft mit dem französischen Bazancourt gefeiert.

„Die Systeme wechseln, der Austausch bleibt“, so Günther Clemens, Leiter der Gemeinschaftsschule Gersheim zu Beginn der Matinée zum Doppeljubiläum in der mit rund 300 Gästen besetzten Aula und im Beisein seiner französischen Kollegin Monique Degowille, der Directrice des Collège Georges Charpak Bazancourt. Nachdem der Gersheimer Musikverein unter der Leitung von Björn Weinmann mit dem Bravourmarsch „Per aspera ad astra“ (durch das Raue zu den Sternen) von Ernst Urbach die Veranstaltung, moderiert von der Lehrerin Lisa Arauz, musikalisch eingestimmt hatte, feierten die beiden Schulen ihre 40-jährige Verbindung.

Es war gleichzeitig der Abschluss der Austauschwoche, an der 53 französische Schüler aus der Gemeinde in der Champagne in 51 Gastfamilien untergebracht, abwechslungsreiche Tage erlebt hatten. Auch hatten die beiden Schulen ihr Austauschprogramm verlängert. Gefeiert wurde ein Doppeljubiläum, denn die Gemeinden Gersheim und Bazancourt hatten vor 30 Jahren ihre „Jumelage“ begründet. Gersheims Bürgermeister Alexander Rubeck erinnerte im Beisein des saarländischen Landtagspräsidenten Stephan Toscani an den Festakt in Verdun, als sein Vorvorgänger Siegfried Wack nach den einstimmigen Beschlüssen der beiden Gemeinderäte mit seinem damaligen französischen Pendant Michel Prevoteau im Rathaus von Verdun 1989 die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet hatte. Rubeck unterstrich, dass Europa mehr sei als die Europäische Union (EU). Es stehe für Wohlstand, Freiheit und Frieden. Laurent Marécheau, Beigeordneter der Gemeinde Bazancourt, der als 14-Jähriger selbst am ersten Austausch teilgenommen hatte, freute sich, dass innerhalb der „Verschwisterung“ viele anhaltende Freundschaften zwischen Familien entstanden seien.