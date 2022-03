Bürgerforen in Gersheim : Drei Bürgerforen zu Starkregen in Gersheim

Gersheim (red) Im Rahmen der Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts für die Gemeinde Gersheim werden Bürgerforen für die Beteiligung der Bürger- der einzelnen Ortsteile angeboten. In den Bürgerforen werden Informationen zur örtlichen Gefahrenlage und zur Eigenvorsorge gegeben.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei der Vorstellung der Starkregenkarten und des Vorsorgekonzepts eigene Erfahrungen und Anregungen (etwa Mitteilungen von Problemstellen) sowie Fragen einzubringen. Die drei Bürgerforen finden statt für die Ortsteile Gersheim, Reinheim und Niedergailbach am Mittwoch, 9. März, ab 18.30 Uhr im Kulturhaus Gersheim, für die Ortsteile Rubenheim, Herbitzheim und Bliesdalheim am Donnerstag, 24. März, ab 18.30 Uhr in der Bürgerhaushalle Herbitzheim und für die Ortsteile Walsheim, Medelsheim, Seyweiler, Peppenkum und Utweiler am Dienstag, 5. April, ab 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Medelsheim.