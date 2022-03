Hochwasserschutz in Blieskastel : Weitere Schutzmaßnahmen vor Starkregen

Starkregen macht in Blieskastel Probleme. Hier ein Feuerwehr-Einsatz am Bahnübergang zum Ortsteil Alschbach in Lautzkirchen. Foto: Steffen Rastetter/Feuerwehr

Blieskastel CDU Blieskastel fordert weitere Konsequenzen aus dem Hochwasservorsorgekonzept. Hohe Investitionen seien erforderlich.

Der CDU-Stadtverband Blieskastel und die CDU-Stadtratsfraktion haben der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Bauhof für ihren Einsatz bei den starken Regenfällen Anfang Februar noch einmal ausdrücklich gedankt. „Durch ihren Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden.“ Das erklärte die CDU-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang. Bei einem Ortstermin im Kurzen Tal in Alschbach betonten Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion, dass die Ergebnisse des neuen Hochwasservorsorgekonzepts der Stadt in konkrete Schutzmaßnahmen weiterentwickelt werden müssen. Die CDU hatte das Konzept 2018 auf den Weg gebracht, erste Ergebnisse wurden im Stadtrat vorgestellt. „Mit den neue Starkrisiko-Karten haben wir nun eine völlig neue Sachlage, welche die Stadt zum Handeln zwingt“, erklärte der umweltpolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, Georg Josef Wilhelm. Alschbach würde bei modellierten Starkregen-Szenarien praktisch von einer Flut erfasst, die den größten Teil des Wohnbereichs mit gefährlicher Fließgeschwindigkeit überströmen würde. In einigen anderen Ortsbereichen sei die Lage ähnlich. „Das hat eine völlig neue Qualität. Die Ergebnisse haben in ihrem Ausmaß auch Ortskundige überrascht.“