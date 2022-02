Dauergast im Kulturpark Reinheim : Die Tiere des Kulturparks fest im Blick

Der Gersheimer Naturbeobachter und Fotograf hält mit seiner Kamera Situationen an einem der Weiher innerhalb des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Reinheim fest. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Der ehemalige Polizeibeamte Walter Veith hat sich als Natur-Fotograf über seine Heimat Reinheim hinaus einen Namen gemacht.

„Wenn ich was entdecke, dann kümmere ich mich darum“, so versteht sich der Gersheimer Walter Veith. Seit Jahren ist er ständiger Gast im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Neben der Siedlungsgeschichte von Kelten und Römern, den archäologischen Schätzen, gilt sein Blick mehr der Natur und Tierwelt. Der frühere Leiter der Gersheimer Polizeidienststelle hält dabei vieles mit seiner Kamera fest und ist mittlerweile bekannter Tier- und Naturfotograf. Einschneidendes Erlebnis war der 12. April 2013. Damals beobachtete er hautnah, wie der erste Storch das frühere „Niemandsland“ zwischen den beiden früheren Schlagbäumen in Reinheim und Bliesbruck ansteuerte. Eine Stunde folgte dessen gefiederte „Lebensgefährtin“. Als das Paar im Tal der Blies am Fuß des sagenumwobenen Humerichs kurz später seine erste Nahrung suchte war es klar: Beide hatten ihre neue Heimat gefunden. Gleichzeitig erwachte beim Veith das Interesse für die Natur- und Tierfotografie, das ihn bis heute nicht loslässt. Über die Jahre hat das Storchenpaar mehr als 20 Störchlein auf die Welt gebracht und sich zu einem festen Bestandteil des Parks entwickelt.

„Meister Adebar“ ist aber keineswegs der einzige tierischen Parkbewohner, den Veith mit seiner Kamera entdeckt und der ihm ans Herz gewachsen ist. In seinen Fokus rückt immer wieder ein vor acht Jahren sesshaft gewordenes Schwanenpaar. Doch auch Schattenseiten eröffnen sich ihm. Problematisch und auch teilweise gefährlich für die Tierwelt stellt sich das Verhalten vereinzelter Petrijünger dar. Nicht nur, dass sie das strikte Angelverbot missachten, vielmehr lassen sie fahrlässig Angelhaken, Blinker und andere Angelutensilien zurück. Damit gefährden sie Schwäne und andere Wasservögel. Auch stören sie nachhaltig die Ordnung des naturschutzrechtlich geschützten Areals. So sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich ein Schwan in einem Angelhaken verfängt.

So hatte vor zwei Jahren die Saargemünder Feuerwehr alarmiert werden müssen, um einen männlichen Schwan von einem großen Hechthaken zu befreien, der sich in seinem Fuß und Gefieder verfangen hatte. Die Rettungsaktion, bei der auch Taucher eingesetzt wurden, erweckte große Aufmerksamkeit. Die Sapeurs-Pompiers ernteten für ihre professionelle und nicht ungefährliche Rettungsaktion in morastigem Gewässer große Anerkennung. Noch im selben Jahr folgte ein weiterer, jedoch erfolgloser Rettungsversuch, diesmal bei Jungschwänen. Bei der Bewältigung „solcher Lagen“, wie es Veith im Polizeijargon formuliert, helfen ihm seine guten Kontakte zum Maire von Bliesbruck Jean-Luc Lutz, und der französischen Parkverwaltung mit deren Außendienstmitarbeitern. Weitgehend unbemerkt blieb der Tod einer brütenden Schwänin vor sieben Jahren. Das Tier verendete nach einem Hundebiss. „Noch heute machen mich die Fotos fassungslos,“ so Veith. Das zurück gebliebene Gelege, sechs Eier, blieb unausgebrütet und in Nestnähe trauerte der Schwanenmann noch wochenlang. Glücklicherweise flog ihm nach einem Jahr eine neue Partnerin zu.

Zu beobachten ist die Schwanenfamilie seither über bei der Aufzucht ihrer Jungen, der Futtersuche und ihren Ausflügen auf den Parkgewässern. Obwohl viel über Lebensweise und Verhalten von Schwänen nachzulesen sei, wären eigene Beobachtungen, so Veith, die weit besseren Möglichkeiten, um die Tiere genauer kennen zu lernen. Dass sich mittlerweile auch die Parkverantwortlichen die Tierwelt und die Natur in ihren vielen Facetten als Attraktionskomponenten entdeckt haben, zeige das am neuen Ausstellungszentrum angebrachte großen Schwanenbild. Zudem symbolisieren die aufgestellten Vogeltafeln, dass im grenzüberschreitenden Park nicht nur die Geschichte der Region bis hinein in einige Jahrhunderte vor Christi Geburt eine Rolle spielt.

Veith hat durch sein Engagement mittlerweile ein Netzwerk mit anderen Naturfotografen, Storchen- und Schwanenexperten aufgebaut. Auch hält er engen Kontakt zum Storchenzentrum der Aktion Westpfalz in Bornheim, wo er vor fünf Jahren seine Fotos in einer Ausstellung präsentieren durfte. Interessierte können seine unzähligen Fotos von Wasser-, Greif- und Singvögeln auch auf seiner Webseite https://photos-mit-pfiff.jimdo.com bestaunen. Zudem lieferte er zahlreiche Artikel und begeisternde Tierfotos, die in unserer Zeitung publiziert wurden. Auch damit will er sensibilisieren, wachrütteln, den Sinn für die Erhaltung des besonderen Natur-Areals schärfen.