Carnevalclub Rubenheim : Carneval-Club liefert Heringe ins Haus

„Heringsessen mal wieder anders…“, so kündigt Schriftführerin Nora Sand das Aschermittwochs-Angebot des Rubenheimer Carneval-Clubs (RCC) am 2. März an. Bis Sonntag, 20. Februar, können bei der Vorsitzenden Marie-Christine Lisbert, Tel. (0151) 27 07 03 33, Heringsportionen mit Gequellten zum Preis von 5,50 Euro, oder Gequellte mit Kässchmier für drei Euro pro Portion bestellt werden.

