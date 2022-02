Gemeindebücherei Walsheim : Bücherei bald wieder im Dorfgemeinschaftshaus

An diesem Dienstag, 15. Februar, wird die Gemeindebücherei in Walsheim letztmalig in der Gersheimer Straße 4 von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein. Nach einer Pause wird der nächste Ausleihtermin am Dienstag, 8. März, wieder im Dorfgemeinschaftshaus „Zur alten Schule“ im Talweg 1 stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken