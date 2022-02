CDU Niedergailbach : Die CDU bietet „Heringe to go“ an

Niedergailbach Die CDU Niedergailbach bietet „Heringe mit Pellkartoffeln – to go“ an. Die können am Aschermittwoch zwischen 17 und 18 Uhr in der Gemeinschaftshalle abgeholt werden. Möglich ist auch eine Nachhause-Lieferung.

