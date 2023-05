Umritt in Utweiler Bruder Konrad-Ritt von Medelsheim nach Utweiler

Der Festzug startet, nachdem sich alle in der Burgstraße, der St. Martin-Straße und dem Hirtenweg aufgestellt haben, um 9.30 Uhr in Medelsheim und wird über Peppenkum und Riesweiler nach Utweiler geleitet. Ein Festgottesdienst unter freiem Himmel schließt sich in der Ortsmitte an. Pfarrer Krystian Scheliga von der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim und Kaplan Pater Mateusz vom Kloster Blieskastel aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, der auch die Festpredigt hält, werden die Messe zelebrieren. Bei schlechtem Wetter wird die Liturgiefeier in der Bruder-Konrad-Kirche stattfinden. Auf dem ehemaligen Schulhof werden im und ums Festzelt herum Essen und Getränke angeboten. Die Helfer der Feuerwehr Peppenkum-Utweiler bieten Kaffee und Kuchen.