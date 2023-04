Angelsportverein Niedergailbach Niedergailbachs Angelsportler sind wieder im Aufwind

Bei der Jahreshauptversammlung im Nebenzimmer der Gemeinschaftshalle kündigte Gros auch an, dass am Sonntag, 18. Juni, in der vereinseigenen Anlage im Allmend nach Jahren der Abstinenz wieder ein Fischerfest über die Bühne gehen wird. Nach dem Frühschoppen mit Blasmusik wird es ein gemeinsames Mittagessen und anschließend Kaffee und Kuchen geben. Weiterhin ist vorgesehen, da der Räucherofen wieder instandgesetzt und betriebsfertig gemacht wurde, im Herbst ein öffentliches Forellenräuchern durchzuführen. Anschließend sollen die Fische zum Verzehr im Generationentreff im Dorf angeboten werden.