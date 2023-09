MGV Peppenkum MGV Peppenkum feierte 140. Geburtstag

In den jährlich etwa 15 bis 20 Auftritten gefallen die Peppenkumer Sänger vor allem durch ihre traditionelle deutsche Folklore, die sich von besinnlichen Texten von Heim und Herd und gefühlvollen Herzensdingen bis zu freudig-rasanten Jagdweisen erstreckt. Sie stellt die Kernkompetenz einer Chorgesellschaft dar. Doch auch italienische, französische, finnische, russische oder lateinische Kompositionen gehören zum Repertoire. Seit einiger Zeit öffnet sich der Chor auch der populären deutschen Schlagermusik. Waren viele Jubiläumsfeiern, wobei dem Verein 1984 die Zelterplakette überreicht wurde, Höhepunkte, gehört auch die Fahrt zum Deutschen Sängerfest 1983 nach Hamburg zu den Meilensteinen der Vereinsgeschichte. Auch zahlreiche weitere Ausflüge, unter anderem nach Hamburg, Köln, Schwarzwald, Elsass, Lothringen, Pfalz kennzeichnen die Lebendigkeit des Vereines. Neben der Kulturpflege, als in den 1980er sowohl Kappensitzungen veranstaltet als auch Theater gespielt wurde, war der MGV Peppenkum über viele Jahre Veranstalter des Riesweiler Brunnenfestes. Auch führte er bis vor wenigen Jahren gemeinsam mit der Feuerwehr Regie beim Utweiler Bruder-Konrad-Ritt. Durch die organisatorische Verjüngung der Dachorganisation zum Sängerkreis Westpfalz-Blies öffneten sich auch für den MGV Wege in die angrenzende Pfalz. Seit Jahren intensiviert der Verein Kontakte zu Chören aus Contwig, Pirmasens und Kaiserslautern. Große Bedeutung hat mittlerweile auch auf die Pflege der deutsch-französischen Freundschaft. Beispielsweise bestehen beste Kontakte zu Chören in Grosbliederstroff und Soucht. Seit Jahren unterstützt der Chor Michel Ledig bei seiner Initiative zur Unterstützung krebskranker Kinder „Laura les couleurs de la vie“ und gestaltet Benefizkonzerte mit. Neben den Chören steuerte Organist und Sänger Ledig mit Sangespartnerin Caroline Jung weitere musikalische Unterhaltung bei.