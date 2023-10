Wartung mit Pleiten, Pech und Pannen Warum in Teilen des Bliesgaus tagelang Straßenlampen dunkel und das Internet tot waren

Dass man in Deutschland immer noch vielerorts kein Internet hat, daran hat man sich gewöhnt. Dass aber das sonst zuverlässige Netz und auch teilweise der Strom plötzlich tagelang in mehreren Orten verschwindet – das kommt nicht oft vor. Vor wenigen Tagen in Riesweiler, Utweiler, Medelsheim und Peppenkum aber schon – eine kuriose Mehrfachpanne steckte dahinter.