Bis 16. Juni Der Fokus lag auf schnellen Rädern

So verwundert es nicht, dass Westheides Fotos, die einen Zeitraum, in dem die Trofeo als Rennen des Junioren Nationen Cups zur „Crème de la crème“ zur welthöchsten Kategorie gehörte, abdecken, Erinnerungen wecken. Die 50 Fotos – eine Auswahl aus nahezu 20 000, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind, dokumentieren in vielen Facetten, dass Westheide überlegt fotografiert, dabei die jungen Fahrer in den Mittelpunkt stellt. Die Ergebnisse, gebannt auf Fotopapier zeigen, so Clivot, dass er an seine Kunst hohe Maßstäbe setzt. „Fotos bleiben für die Ewigkeit und immer von großer Bedeutung“, so das Gemeindeoberhaupt und jetzige Präsident des Fördervereins Saarland Trofeo während der Vernissage. Aufgebaut ist die Exposition auf zwei Etagen des Verwaltungsgebäudes.