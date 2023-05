Kirche in Niedergailbach Die Pfarrkirche Bruder Klaus wird 70 Jahre alt

Am Sonntag, 17. Mai 1953 – also vor 70 Jahren - erfolgte durch Domkapitular Adam Hiller, Diözese Speyer, die feierliche Grundsteinlegung für das neue Gotteshaus. Darauf hat der ehemalige Ortsvorsteher von Niedergailbach, Otmar Gros, hingewiesen. Die alte Pfarrkirche, dem heiligen Hubertus geweiht, wurde am 15. März 1945 mit einem Großteil des Dorfes, das an der Frontlinie des Zweiten Weltkrieges lag, bei einem heftigen Bombenbeschuss durch die Alliierten zerstört. Seitdem diente der Verbindungsbau in der ehemaligen Zollsiedlung als Notkirche. Nach langem Warten und hartnäckigem, unermüdlichem Einsatz des damaligen Pfarrers Carl Engesser sowie großer finanzieller Opfer der Dorfbevölkerung aber auch durch die finanzielle Unterstützung der damaligen Landesregierung und der Diözese Speyer wurde der Kirchenneubau ermöglicht. Die Kirchenverwaltung erteilte am 13. November 1952 der Firma Viktor Deppner aus Rubenheim den Auftrag zur Ausführung der Erd-. Maurer- und Betonarbeiten, nachdem die Diözese Speyer am 9. März 1952 die Genehmigung für den Kirchenneubau nach den Plänen von Baurat Schulte erteilt hatte.