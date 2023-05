Predigt in Herbitzheim Susanne Karl predigt in der Barbarakirche

Die Veranstaltung gehört zum vierten bundesweiten Predigerinnentag der kfd, an dem bundesweit 70 Frauen teilnehmen. Sie setzen sich mit ihrer Predigt für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche ein. Alle haben sich für den kfd-Predigerinnentag gemeldet und werden in einer Eucharistie- oder Wortgottesfeier das Evangelium auslegen. Dreizehn Predigerinnen werden an zwölf Orten im gesamten Bundesgebiet sprechen. Karl möchte nach eigenen Angaben in ihrer Predigt die Menschen für die frohe Botschaft begeistern. Im Anschluss lädt die kfd zum Umtrunk und zur Begegnung auf dem Kirchenvorplatz ein.