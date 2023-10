Feuerwehr Herbitzheim Herbitzheim bekommt neues Feuerwehrfahrzeug

Bürgermeister Michael Clivot kündigte die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges, eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 20, an, für das momentan die Ausschreibung laufe. Wehrführer Marco Fuchs ergänzte, dass zudem für Herbitzheim noch die Anschaffung eines Messgerätes wie auch für Reinheim und Peppenkum-Utweiler vorgesehen sei. Eine Wärmebildkamera soll in Medelsheim und eine Wassersauger in Gersheim stationiert werden. Für Seyweiler werde noch ein Faltbecken angeschafft.