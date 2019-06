Tradition : Weit über 1000 Pilger in der Parr

Die Kreuz-Reiter Melanie Hirschmann und Jakob Frenzel führten den Bruder Konrad-Ritt am Pfingstmontag von Medelsheim nach Utweiler an. Foto: Wolfgang Degott

Utweiler Gersheims kleinster Ort Utweiler stand am Pfingstmontag wieder im Fokus. Seit 1934 schlängelt sich die Prozession des Bruder Konrad-Rittes aus dem Schatten der Medelsheimer St. Martinkirche durch die Parr-Orte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Weit über 1000 Menschen pilgerten am Pfingstmontag in Gersheims kleinsten Ort Utweiler. Schon seit dem Jahr 1934 schlängelt sich an dem Tag die Prozession des Bruder Konrad-Rittes aus dem Schatten der Medelsheimer St. Martinkirche durch die übrigen Parr-Orte Peppenkum und Riesweiler in den Ort, dessen Kirche dem Heiligen Bruder Konrad von Parzahm geweiht ist. Hat dort eine Statue des langjährigen Kloster-Pförtners von Altötting das Jahr über ihre Heimat, wurde sie nun auf dem Zugwagen von Pfarrer Krystian Scheliga mitgeführt. Erstmals dabei war diesmal der junge Pater Mateosz Klosowski vom Franziskaner-Minoriten-Kloster Blieskastel und Kaplan der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel-Lautzkirchen. Mit auf dem Wagen die Messdiener, von denen Franziska Zäh Reliquien des Heiligen Konrad trug, die auch bei der Segnung in der Ortsmitte zu sehen waren.

Als die beiden Kreuzreiter, Jakob Frenzel auf dem elfjährigen Holsteiner Wallach Caballero und die erstmals mitreitende Melanie Hirschmann auf ihrem 15-jährigen Oldenburger Warmblut Finn, die beide der Reitsportgemeinschaft Ormesheim angehören, die Segnung passiert hatten, wurden 25 weitere Pferde mit ihren Reitern, 166 Traktoren, Zugmaschinen und Unimogs mit ihren Fahrern und Gästen vom Pater gesegnet. Akribisch zählte Alban Klingler, der festhielt, dass unter den Fahrzeugen auch die Marken Deutz, Kramer, Massey-Ferguson in allen Größen vertreten waren. Auch Schlepper der Clubs wie die der Oldtimer-Freunde Kirkel-Limbach, Traktorfreunde Heckendalheim und Biesingen, Veteranenfreunde Bliestal oder auch Traktorfreunde Kusel waren zu sehen. Wie in jedem Jahr hatten sowohl die Jugendfeuerwehr Medelsheim als auch die Feuerwehr Walsheim ihren Wagen bei dieser „Flurprozession“.

Info Tradition bleibt auch weiterhin gewahrt Ortsvorsteher Axel Spies freute sich über die gute Resonanz der Traditionsveranstaltung, die sich in den letzen Jahren erhalten und sogar vergrößert habe. „Es macht unsere Menschen stolz, sich präsentieren zu können, aber auch die Gesellschaft kulturell zu bereichern.“ Durch das unermüdliche Engagement der zahlreichen Feuerwehrangehörigen, die „mit Leib und Seele“ dabei seien, habe er keine Bedenken, dass sich die Veranstaltung auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde.

Löschbezirksführer Rainer Bachmann erwähnte stolz, dass es bereits sein 33. Ritt gewesen sei, er damals als 15-Jähriger erstmals einen Traktor lenken durfte. Derweil sorgten die Feuerwehren um den ausrichtenden Löschbezirk Peppenkum-Utweiler für die Sicherheit, aber auch die Bewirtung des um die Mittagszeit aus allen Nähten platzenden Festzeltes. Einige Meter weiter, in Utweilers Dorfkern, umrahmte der Gersheimer Musikverein Harmonie, geleitet vom Ehrendirigenten, dem 84-jährigen Richard Anna, den Festgottesdienst unter freiem Himmel mit bekannten Kirchenliedern aus der Deutschen Messe von Franz Schubert und der Messe von Joseph Haydn. Pater Klosowski rief in seiner Predigt den Namensgeber Bruder Konrad, geboren als Johannes Birndörfer, der von 1852 an 41 Jahre als Pförtner des Kapuzinerklosters St. Anna Altötting wirkte, in Erinnerung. Er sprach aber auch vom Heiligen Geist, der an Pfingsten zu den Menschen gekommen sei und sie mit Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Fröhlichkeit und Gottesfurcht beschenkt hatte. Allen Zuhörern rief er zu, dass jedermann eine eigene Art, einzigartigen Talente und Eigenschaften besitze. „Jeder hat etwas Besonderes in sich, das er aber nicht besitzt um stolz darauf zu sein, sondern um anderen damit zu dienen“.